Шольц и Зеленский назвали условие мира на Украине Шольц и Зеленский заявили, что мирное урегулирование конфликта возможно только при отводе войск РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото Офис Президента Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров пришли к единому выводу, что мирное урегулирование конфликта возможно только при отводе войск РФ с украинской территории. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, которого цитирует «Интерфакс». По его словам, стороны договорились продолжить тесные контакты, в том числе и в вопросах поддержки Украины Германией.

Они (Шольц и Зеленский. — NEWS.ru) согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск с Украины, — сказал Хебештрайт.

Накануне политолог Богдан Безпалько заявил, что Украина прекратит вести огонь только в случае «сильного» военного поражения или при смене власти в стране. По его словам, только в такой ситуации Киев будет готов к переговорам и мирному урегулированию конфликта. Эксперт считает, что Запад использует Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией. При этом зарубежным партнёрам Киева нет дела до того, что страна может потерять свою государственность, считает политолог.