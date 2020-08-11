Визит главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым проходит на фоне заметного ухудшения отношений между Берлином и Вашингтоном. Частичный вывод войск США из ФРГ, прямые угрозы немецкому бизнесу от американских сенаторов из-за «Северного потока — 2» и обещанные санкции в отношении проекта встречают крайнее неприятие в Берлине. В этой ситуации налаживание отношений с Россией — главным партнёром по строительству газопровода — выглядит неизбежным.

Визит Мааса состоялся накануне юбилейной даты — 50-летия подписания Московского договора между СССР и ФРГ, документа, представляющего собой мирное соглашение. Помимо российской столицы глава немецкого МИД намерен посетить и Санкт-Петербург, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Однако реальные причины визита Мааса в Россию более прагматичны: ему было необходимо обсудить с Лавровым вопросы, напрямую затрагивающие бизнес двух стран. Так, издание Die Welt вечером 10 августа сообщило, что глава германского МИД везёт своему визави послание от бизнеса ФРГ. В нём представители не только немецких, но и европейских компаний призывают Россию открыть границы. Причиной подобного письма стали убытки, которые бизнесмены из ЕС терпят из-за пандемии коронавируса и связанных с ними ограничительных мер. По данным издания, европейские компании боятся, что могут быть вытеснены с российского рынка конкурентами из других стран, с которыми Москва уже возобновила авиасообщение. С учётом того, что ни один из министров не упомянул о письме в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, можно предположить, что договориться даже о послаблении действующего въездного режима не удалось.

Janine Schmitz/Global Look Press

Тем не менее для сторон гораздо важнее была тема «Северного потока — 2». Поступающие от США угрозы в адрес европейских компаний, задействованных в реализации проекта, крайне нервируют и Москву, и Берлин. Перспективы новых санкций США и вовсе ставят под сомнение не только возможность эксплуатации газопровода, но и сам факт завершения его строительства. Именно такие опасения содержались в отчёте немецкой Uniper, одного из инвесторов проекта, распространённые в СМИ за несколько часов до переговоров министров. Важным был и телефонный разговор Мааса с госсекретарём США Майком Помпео, состоявшийся незадолго до его вылета в Москву.

В ходе итоговой пресс-конференции немецкий министр косвенно подтвердил циркулирующую в СМИ информацию, что Германия лоббирует скоординированный ответ ЕС на американские санкции в отношении «Северного потока — 2». По его словам, сейчас среди стран-членов ведётся дискуссия о том, что экстерриториальные санкции нарушают международное право. Об этом, по словам Мааса, он накануне заявил и Помпео.

Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но тем не менее мы должны констатировать, что санкции между партнёрами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС, — сказал глава МИД ФРГ.

При этом министр так и не ответил на неоднократно заданный вопрос о том, какие ответные меры может принять Евросоюз в отношении США. С учётом того, что среди членов объединения есть противники проекта, включая страны Прибалтики и Польшу, им будет крайне трудно согласовать антиамериканские рестрикции.

Janine Schmitz/Global Look Press

Лавров, в отличие от Мааса, выглядел более уверенным в будущем «Северного потока — 2». Министр в очередной раз раскритиковал США, заявив, что те «не видят красных линий» и что газопровод вскоре будет достроен.

Участники кампании «Северного потока — 2», включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершён, и, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время, — сказал Лавров.

Ещё одной темой дискуссий глав МИД России и ФРГ стали взаимные претензии по деятельности в киберпространстве: в Берлине обвиняют Москву в кибератаке 2015 года на бундестаг, в то время как в Москве заявляют о хакерских атаках на 50 российских госучреждений со стороны Германии. Прозвучали и обвинения со стороны ФРГ в том, что Россия не делится информацией по убийству в Тиргартене. В ответ на них Лавров заявил Маасу о готовности обсуждать любые вопросы, но упрекнул Берлин в нежелании предоставить данные, на которых основаны заявления генпрокурора ФРГ о причастности России к этому преступлению. По словам германского министра, договориться всё же удалось.

Что касается вопроса взаимодействия по кибертематике, то я повторю, об этой теме мы говорили сегодня. Здесь тоже разные оценки есть у нас, и есть и взаимные обвинения и упрёки. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы их как-то прояснить, если они имеют под собой основание, — сказал Маас.

Вопрос Белоруссии, в которой второй день не утихают протесты, по словам Лаврова, на переговорах не обсуждался. Министры намерены были затронуть его лишь в ходе рабочего ланча. Тем не менее этот факт не помешал им единогласно призвать Минск освободить задержанных журналистов.

Судя по риторике заявлений, какого-то прорыва в двусторонних отношениях Москвы и Берлина в ближайшее время не будет. Но даже небольшие шаги, которые Лавров и Маас сделали навстречу друг другу, позволяют надеяться, что пока стороны ставят экономические интересы выше политических, договориться им всё же удастся.