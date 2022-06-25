Секреты релокации: как ФРГ будет принимать «преследуемых россиян» NEWS.ru выяснил, на каких условиях люди, не согласные с политикой РФ, могут переехать в Германию

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Процедура выдачи немецких виз россиянам, которым «грозит опасность в РФ», уже запущена. Эту информацию NEWS.ru подтвердили в посольстве ФРГ в Москве. Ранее планы упрощенного предоставления вида на жительство отдельным категориям граждан России объявляли и в Минюсте, и в МВД, и в МИДе Германии. Одно из последних заявлений сделала министр иностранных дел страны Анналена Бербок на медиафоруме в Бонне. Она анонсировала программу по защите и поддержке журналистов, «находящихся под угрозой преследования, которым пришлось покинуть свою родину — Афганистан, Украину, Россию или Белоруссию».

Кто вошел в «шорт-лист»?

В дипмиссии ФРГ рассказали, что готовы рассматривать заявки от «представителей гражданского общества, правозащитников, ученых, журналистов, сотрудников международных организаций и других лиц, которые подвергаются угрозе». Однако «конкретного перечня профессий нет», признают собеседники NEWS.ru. При этом соискатели должны «представлять для Германии политическое, культурное, экономическое, научное или иное значение».

Процедура уже запущена, — сообщили NEWS.ru в посольстве ФРГ в Москве.

До этого она проходила согласование между федеральными ведомствами в Берлине. Судя по всему, процесс занял не один месяц.

Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел ФРГ договорились о том, чтобы люди из России, которым потенциально грозит опасность, и основные члены их семей имели возможность получить политический прием в Германии в соответствии с § 22 статьи 2 закона о пребывании иностранцев, — поясняют немецкие дипломаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот параграф гласит, что «иностранцу может быть предоставлен вид на жительство для въезда из-за рубежа по международно-правовым или по неотложным гуманитарным причинам». Окончательное решение принимает МВД ФРГ. При этом должны учитываться «политические интересы Германии».

Ранее в МВД ФРГ сообщали Deutsche Welle (издание включено Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов), что соискатель из РФ «должен убедительно доказать, что подвергается преследованиям» на родине. Но как именно это доказывать, не сообщается.

Немецкие СМИ писали, что власти ФРГ собираются проверять претендентов на переселение «на предмет угрозы нацбезопасности Германии». Сколько займут проверки, также неизвестно. А еще раньше глава немецкого Минюста Марко Бушманн признавал: Берлин не собирается априори доверять всем, кто называет себя диссидентами.

Мы должны держать глаза открытыми. Если у нас сложится впечатление, что есть люди, которые пробираются сюда под вымышленными именами или с вымышленными историями, мы будем расследовать эти факты. При необходимости будем привлекать этих людей к ответственности,— говорил Бушманн изданию Welt am Sonntag.

Виза визе рознь

Как известно, чтобы получить право на работу в Германии, не подойдет шенгенская виза, позволяющая находиться в стране до 90 суток в течение полугода. В данном случае соискатели должны подавать на национальную визу ФРГ.

Если человек из группы риска стремится трудоустроиться в Германии, для этих целей в первую очередь выдаются национальные визы (D-визы). Это касается, например, соискателей на желаемую должность квалифицированного работника или специалиста, — пояснили NEWS.ru в посольстве ФРГ.

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Рассчитывать на D-визу могут также фрилансеры — «внештатные российские журналисты, работники СМИ или сферы культуры».

В этом случае федеральное правительство исходит из того, насколько их деятельность представляет общественный интерес, — обращают внимание в дипучреждении.

Там признали, что существует «каталог критериев», утвержденный немецкими МИД, МВД и уполномоченным федерального правительства по вопросам культуры и СМИ. Претенденты на переезд «должны им соответствовать».

Решающее значение будет иметь индивидуальный уровень опасности для конкретного человека из-за его деятельности, степени неприятия конфликта на Украине и сочувствия демократии, — отметил собеседник NEWS.ru.

А при необходимости будет оцениваться и «отношение этого человека к Германии».

При этом никакого специального «кастинга» не предусмотрено. В посольстве ФРГ отсылают всех на общих основаниях на свой сайт, где объясняется, как подавать на шенгенскую или D-визу.

Кстати, там сообщается, что с 11 июня временно сняты все ковид-ограничения на въезд в Германию.