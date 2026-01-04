«Сцена секса»: Зеленский двусмысленно оговорился о встрече в Париже Зеленский оговорился на встрече и пообещал европейским партнерам секс в Париже

На международной встрече советников по нацбезопасности президент Украины Владимир Зеленский допустил двусмысленную оговорку и перепутал слова, следует из опубликованного в его Telegram-канале видео. Говоря о предстоящей встрече «коалиции желающих» в Париже, он вместо «sixth» (шестое число) произнес созвучное ему словосочетание «sex scene» (сцена секса).

Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже, — заявил украинский лидер.

Зеленский продолжил свою речь, упомянув также готовящиеся консультации с американскими партнерами. Инцидент остался без публичных комментариев со стороны участников встречи.

Ранее украинский президент указал, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Заявление прозвучало после серии международных консультаций. Уже 5 января состоятся переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

До этого Зеленский сообщил о подготовке нормативной основы для организации выборов и референдума в условиях текущих боевых действий. По словам главы государства, необходимые законодательные инициативы уже разработаны.