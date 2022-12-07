СБУ приступила к очередным обыскам на объектах УПЦ Украинские спецслужбы стали обыскивать православные церкви в Херсонской и Черкасской областях

Фото: SBUkr/t.me

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на объектах канонической Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщается в Telegram-канале спецслужбы. В частности, проверки проходят в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань и Каневском Успенском соборе в Черкасской области.

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб. В том числе проверки совершаются для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов, — говорится в сообщении.

Ранее СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, где изъяла книги, в которых высказывалась пророссийская позиция. По данным СБУ, в материалах отрицалось право Украины на независимость и содержались тексты призывов о «пробуждении матушки-Руси». Перед этим аналогичные следственные мероприятия провели в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.