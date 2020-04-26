Европа

СБУ отказалась считать преступлением поездки Корчевникова в Крым

19:56, 26 апреля 2020 22
Борис Корчевников Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила уголовное производство в отношении генерального директора российского православного телеканала «Спас» и ведущего телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова. Дело было возбуждено за незаконное пересечение границы с Крымом.

О том, что у журналиста могут быть проблемы с украинским законом, в Facebook несколькими днями ранее сообщил общественный активист Сергей Стерненко. Уголовное преследование было открыто по решению суда.

ÐÐ°Ð¼'ÑÑÐ°ÑÑÐµ, ÑÐº Ð½Ð°Ð¿ÑÐ¸ÐºÑÐ½ÑÑ 2019 Ð² ÐÐ¸ÑÐ²Ñ Ð»Ð°Ð·Ð¸Ð² Ð¾ÐºÑÐ¿Ð°Ð½Ñ ÐÐ¾ÑÑÑ ÐÐ¾ÑÑÑÐ²Ð½ÑÐºÐ¾Ð², ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½ÐµÐ¾Ð´Ð½Ð¾ÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð¾ ÑÐ·Ð´Ð¸Ð² Ð² ÐÑÐ¸Ð¼ ÑÐ° Ð½Ð° ÑÐ²Ð¾ÑÑ...

ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ð¡ÐµÑÐ³ÑÐ¹ Ð¡ÑÐµÑÐ½ÐµÐ½ÐºÐ¾ Ð¡ÑÐ±Ð±Ð¾ÑÐ°, 11 Ð°Ð¿ÑÐµÐ»Ñ 2020 Ð³.

Однако, как следует из ответа СБУ на запрос издания «Крым. Реалии», позднее дело было решено закрыть в связи с тем, что в действиях Корчевникова отсутствовал состав преступления.

Журналист после присоединения полуострова к России неоднократно посещал Крым. При этом осенью 2019 года российский телеведущий и медиаменеджер беспрепятственно приехал в Киев на фестиваль православного кино «Покров». Тогда в СБУ заявили, что «данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на домашнем лечении. Из-за этого он был вынужден отменить записи новых программ.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях