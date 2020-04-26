СБУ отказалась считать преступлением поездки Корчевникова в Крым

https://static.news.ru/photo/3d95af84-87df-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила уголовное производство в отношении генерального директора российского православного телеканала «Спас» и ведущего телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова. Дело было возбуждено за незаконное пересечение границы с Крымом.

О том, что у журналиста могут быть проблемы с украинским законом, в Facebook несколькими днями ранее сообщил общественный активист Сергей Стерненко. Уголовное преследование было открыто по решению суда.

Однако, как следует из ответа СБУ на запрос издания «Крым. Реалии», позднее дело было решено закрыть в связи с тем, что в действиях Корчевникова отсутствовал состав преступления.

Журналист после присоединения полуострова к России неоднократно посещал Крым. При этом осенью 2019 года российский телеведущий и медиаменеджер беспрепятственно приехал в Киев на фестиваль православного кино «Покров». Тогда в СБУ заявили, что «данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на домашнем лечении. Из-за этого он был вынужден отменить записи новых программ.