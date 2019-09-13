https://static.news.ru/photo/84011258-d653-11e9-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17. При этом спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи сделали все действия, которые могли, в то время, когда Цемах считался ключевым свидетелем. Он уверен, что Россия согласится на допрос мужчины представителями Нидерландов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что прокуратура Нидерландов не стала раскрывать статус освобождённого Украиной Цемаха. В Киеве его называли свидетелем по делу о крушении MH17.