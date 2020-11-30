Санду считает нечестным долг за газ Приднестровья

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Со стороны «Газпрома» нечестно требовать от Молдавии оплаты за газ, который используется в неподконтрольном властям страны Приднестровье, заявила избранный президент государства Майя Санду.

На правом берегу у нас почти нет долгов «Газпрому», потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо, — подчеркнула она.

Политик отметила, что общий размер долга за топливо перед российской компанией сейчас составляет $7,5 млрд и на правом берегу Днестра люди говорят только о том, что в непризнанной республике не платят за газ.

А потом уже начинается весь этот разговор — а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? <...> Это большая проблема, но её нужно решать, — передаёт РБК.

Ранее Майя Санду заявила, что планирует наладить хорошие отношения с Россией и готова принять любую помощь в этом вопросе. Она пояснила, что Кишинёв хочет наладить экспорт в Россию, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии.

Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Кроме того, готов оказать ей помощь, если таковая потребуется, писал NEWS.ru.