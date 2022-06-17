«С огромным удовольствием»: ЛНР готова поставлять зерно в Сирию Пасечник заявил о готовности ЛНР поставлять зерно в Сирию

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

ЛНР готова поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости глава республики Леонид Пасечник в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Пасечника, республика готова это сделать «с огромным удовольствием», поскольку «с учетом присоединенных территорий» она будет обеспечена зерном на 100%.

Мы готовы поставлять в Сирию и зерно. Мы должны поддержать наших братьев-сирийцев. Я думаю, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100% и однозначно у нас будет профицит зерна, которое мы с огромным удовольствием поставим Сирии, — сказал он.

По словам Пасечника, «правительство республик Донбаcса занимается тем, чтобы сотрудничать с Дамаском в области пищeвой промышленности, обменом производствами, технологиями и опытом». Как oтметил глава ЛНР, то, что президент Сирии Башар Аcад анонсировал признание ДНР и ЛНР, «это очень важное и значимое мероприятиe».

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. По его словам, Мариупольский морской порт уже принял первые грузовые суда.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Схему могут одобрить 8–9 июня, когда состоится визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.