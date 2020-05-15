Рождённые суррогатными мамами дети для иностранцев застряли в отеле в Киеве

https://static.news.ru/photo/24d5197a-967c-11ea-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В отеле в украинской столице находится 51 ребёнок, рождённый суррогатными матерями для иностранных заказчиков. Малыши застряли в Киеве из-за карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Их родители не могут попасть на Украину, чтобы забрать новорождённых к себе.

Для иностранцев границы Незалежной закрыты с марта, малышей их мамы и папы знают лишь по фотографиям и видео. В украинском правительстве заявили, что могут одобрить въезд граждан других государств в страну только после получения соответствующего запроса от посольства, передаёт Sky News.

Пока одни родители не могут попасть к своим детям, другие не могут вывезти малышей к себе на родину. Испанец Рафа Айрес успел приехать на Украину за дочкой Мартой до введения ограничений. Мужчина уже несколько недель не может покинуть страну из-за отмены авиасообщения и бумажной волокиты. Супруга Рафы Мария не смогла полететь с ним из-за рабочих обязательств, и теперь ежедневно общается с мужем и малышкой по видеосвязи.

На Украине суррогатное материнство законно, выносившая ребёнка для других женщина может получить до $17 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская клиника наладила продажу новорождённых детей за границу. Сеть работала под прикрытием программы суррогатного материнства.