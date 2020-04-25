Клиника на Украине продавала младенцев за границу

https://static.news.ru/photo/83f77a90-8779-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство одной из украинских клиник наладило продажу новорождённых детей за границу. Сеть работала под прикрытием программы суррогатного материнства.

Кроме руководства больницы преступную группу составляли люди, искавшие украинок, согласных на фиктивный брак с иностранцами, сообщает URA.RU. Отмечается, что за продажу одного ребёнка группа получала почти $50 тысяч.

Украинские силовики нашли квартиру, в которой находились дети, ожидавшие переезда за границу. Их поместили в детские больницы Киева. На причастность к преступной схеме проверяются около 140 иностранцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что положения закона о суррогатном материнстве, которые запрещают прибегнуть к нему одиноким мужчинам и однополым парам, нарушают права на равенство и родительские права и являются неконституционными. Такое решение единогласно вынесли судьи Верховного суда Израиля. Законодателям дали год на принятие необходимых поправок.