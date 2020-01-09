https://static.news.ru/photo/933d0ca0-336d-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Ганзейский высший суд Гамбурга вынес приговор в отношении 69-летнего предпринимателя из федеральной земли Баден-Вюртемберг, которого признали виновным в контрабанде товаров двойного назначения в Россию. Гражданин РФ проведёт ближайшие семь лет в тюрьме.

По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в период с 2014 по 2018 годы мужчина нарушал санкции Европейского союза и ввозил «в промышленных масштабах» на территорию России товары, которые можно использовать как в гражданских целях, так и в военных.

Prozess in Hamburg : Raketentechnik nach Moskau geliefert lange Haftstrafe! https://t.co/bHiiAVs0NA pic.twitter.com/MyxAfvoHDD — Hamburger Morgenpost (@mopo) January 9, 2020

В частности, фирма россиянина поставила 4,5 кг декаборана — химиката, «используемого для изготовления ракетного топлива и взрывчатых веществ», а также специальные прессы, которые могут быть использованы для изготовления ракетных деталей. Мужчина, проживающий в Германии 25 лет, намеренно вводил в заблуждение таможню, предоставляя ложную информацию, отмечает Die Welt.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Д. был задержан 18 декабря 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в поставках товаров на сумму более €1,8 млн, которые могли использоваться для разработки военных технологий.