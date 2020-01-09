https://static.news.ru/photo/933d0ca0-336d-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpgФото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Ганзейский высший суд Гамбурга вынес приговор в отношении 69-летнего предпринимателя из федеральной земли Баден-Вюртемберг, которого признали виновным в контрабанде товаров двойного назначения в Россию. Гражданин РФ проведёт ближайшие семь лет в тюрьме.
По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в период с 2014 по 2018 годы мужчина нарушал санкции Европейского союза и ввозил «в промышленных масштабах» на территорию России товары, которые можно использовать как в гражданских целях, так и в военных.
В частности, фирма россиянина поставила 4,5 кг декаборана — химиката, «используемого для изготовления ракетного топлива и взрывчатых веществ», а также специальные прессы, которые могут быть использованы для изготовления ракетных деталей. Мужчина, проживающий в Германии 25 лет, намеренно вводил в заблуждение таможню, предоставляя ложную информацию, отмечает Die Welt.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Д. был задержан 18 декабря 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в поставках товаров на сумму более €1,8 млн, которые могли использоваться для разработки военных технологий.