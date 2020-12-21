Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

https://static.news.ru/photo/af6c9112-4383-11eb-962c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 22 декабря Россия приостановит авиасообщение с Великобританией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничение будет действовать в течение недели.

Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, — говорится в сообщении оперштаба.

В Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса. При этом учёные отметили, что он распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 и уже доминирует в британской столице. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России рассказали, что Лондон — это удобный транзитный пункт для стыковок в Южную и Северную Америку, а также в страны Европы. Так, в отсутствие прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию через столицу Англии. Сейчас у россиян остаётся возможность пользоваться хабами в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, открыты Франкфурт, Рим и Париж.

Великобритания входила в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.