Российские военные уничтожили ракетный склад ВСУ под Харьковом

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ракетные и артиллерийские войска Вооружённых сил России уничтожили ракетный склад украинской армии в районе села Шебелинка Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные поразили 15 пунктов управления и 520 районов сосредоточения личного состава ВСУ.

Поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области, — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточным оружием большой дальности были поражены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом, предназначенным для нужд ВСУ в городе Кременчуг.

Кроме того, российские войска уничтожили в районе Харькова американскую радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО, а также две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град».