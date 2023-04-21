Российские военные пока не могут окружить ВСУ в Артемовске РИА Новости: ни о каком окружении украинских военных в Артемовске речи пока не идет

Фото: Министерство обороны РФ

Ни о каком окружении украинских войск в Артемовске пока речи не идет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который находится в городе. Он рассказал, что сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.

На данный момент идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отмечал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркивал, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.