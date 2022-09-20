Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области Представитель ВГА Запорожья Рогов: атака ВСУ в районе Орехова была отражена

Фото: Министерство обороны РФ

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Она была пресечена на корню, заявил в своем Telegram-канале член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. По его словам, атака была совершена, чтобы омрачить новости о скором референдуме о вхождении области в состав России.

Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы, — сказал Рогов.

Он также уточнил, что в результате неудачной атаки погибли как минимум десятки украинских военных, уничтожена боевая техника.

Ранее стало известно, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Ранее Рогов призвал главу администрации региона как можно скорее провести голосование.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что Дума поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.