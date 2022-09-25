Российские силовики под Херсоном обезвредили группу наводчиков СБУ РИА Новости: российские силовики обезвредили группу наводчиков СБУ в Херсонской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские силовики в Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков. Задержанные работали егерями в Черноморском биосферном заповеднике на Кинбурнской косе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур России.

По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооружённых диверсантов через Днепр туда и обратно, — рассказал собеседник агентства.

Виктор Таранов, один из задержанных, оказался заместителем директора заповедника. Он признался, что выполнял задания своего зятя Леонида Головко, который является кадровым сотрудником СБУ.

Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории, — подчеркнул Таранов.

Он уверяет, что не имеет отношения к перевозке диверсантов через Днепр. Якобы это делал егерь Лобачук. Он также устроил схрон с оружием, добавил замдиректора.

Ранее стало известно, что в Херсонской области полицейскими совместно с Росгвардией задержана диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек. При проведении обысков обнаружены тайники со значительным арсеналом оружия.