Российские «Герани» атаковали завод машиностроения в Харькове ВС России ударили дронами «Герань» по заводу имени Малышева в Харькове

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева в Харькове, сообщает Telegram-канал «Военное дело». По его сведениям, удар по цеху предприятия наносился дронами-камикадзе «Герань». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Сегодня также новые прилеты по объектам, которые задействованы в ремонте техники ВСУ, — добавили авторы канала.

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе завода они слышали звук взрыва.

До этого стало известно, что взрывы прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Всего прозвучало шесть серий взрывов. Официальной информации о возможных разрушениях не поступало. На месте работают экстренные службы.

Российские военные тем временем нанесли удар по командному пункту ВСУ в Сумской области. Операция была проведена бойцами группировки «Север» при поддержке курских пограничников. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.