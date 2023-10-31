Родившаяся со сломанными руками «невидимая» девочка умерла в Великобритании DM: в Британии умерла девочка из-за разрушающей кости редкой аномалии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании умерла девочка, родившаяся с редкой генетической мутацией, из-за которой ее ребра и позвоночник стали невидимыми на рентгеновских снимках, пишет Daily Mirror. Дело в том, что кости ребенка постепенно разрушались из-за неспособности усваивать кальций и фосфор.

Малышка Оушен-Рей родилась в октябре 2022 года с тремя переломами рук, а спустя несколько дней после того, как ей исполнился год, умерла от кровоизлияния в мозг. Социальные службы сперва заподозрили ее 18-летнюю мать Элис Льюис в жестоком обращении с ребенком, но при обследовании выяснилось, что девочка страдала редкой формой гипофосфатазии — генетического заболевания, при котором нарушается процесс минерализации костей скелета и зубов.

Семья девочки прозвала ее «невидимым ребенком» из-за того, что рентгеновские снимки не отображали ее разрушенные ребра и позвоночник. Она стала единственным в мире человеком с такой формой гипофосфатазии. Сейчас семья занимается организацией похорон девочки. Она успела прожить вне стационара всего 17 дней.

Ее кости просто разрушались, обычно на рентгеновском снимке кости белые, но их просто не было, их можно было видеть насквозь. Как будто она была человеком-невидимкой, — рассказала няня девочки.

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