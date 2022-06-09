«Решение абсолютно верное»: сенатор Цеков про расстрел британских наемников Сенатор Цеков положительно оценил приговор британским наемникам

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков

Решение Верховного суда Донецкой Народной Республики, который приговорил троих иностранных наемников к смертной казни, является правильным, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru сенатор от республики Крым Сергей Цеков. Также сенатор усомнился в человечности «так называемых» людей, которые ехали на Украину, как на «сафари».

Решение на мой взгляд абсолютно верное, как говорится, чтобы другим повадно не было и конечно же можно понять и население ЛДНР, против которых эти изверги и воевали. Эти люди, если их можно так назвать ехали на Украину, как на «сафари», только с живыми людьми и наказывать за такое нужно самым жестким образом, — заявил Цеков.

Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Мужчины признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Они могут обжаловать решение Верховного суда ДНР в течение месяца.

Ранее шансы на то, что боевики полка «Азов» получат высшую меру наказания в разговоре с NEWS.ru оценил адвокат из Донецкой Народной Республики, специалист по уголовному праву Николай Калашников. По его мнению, такой исход событий маловероятен. Эксперт также сообщил, что за восемь лет существования расстрельной статьи по ней был осуждён всего одни человек.