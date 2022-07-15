Рекордное число британских предприятий столкнулись с нехваткой кадров 76% предприятий в Великобритании столкнулись с трудностями при найме новых сотрудников

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, сообщается на сайте Британской торговой палаты. Эта цифра стала рекордной. Причиной нехватки сотрудников стало увеличение расходов в области торговли и промышленности.

Как отмечается, наиболее серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора). За ним следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%).

Чтобы исправить ситуацию, Британская торговая палата предлагает компаниям расширить списки дефицитных профессий для каждого сектора экономики, а также вкладывать больше средств в обучение сотрудников и создание более гибких рабочих процессов. Правительство же должно сократить расходы, возлагаемые на предприятия, а также налоги, связанные с обучением сотрудников.

Ранее сообщалось, что более двух третей населения Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию и тепло. Страна переживает энергетический кризис, который усугубляется антироссийскими санкциями.