Разведчик объяснил, как определить главное направление контрнаступления ВСУ Разведчик Клупов: на главном направлении контрнаступления ВСУ применят авангарды западных танков

Фото: МО Украины

Определить главное направление контрнаступления ВСУ можно будет по применению авангардов западных танков Challenger и Leopard, считает ветеран военной разведки Рустем Клупов. Комментируя ситуацию ИА SM.News, военный эксперт пояснил, что основные силы украинской армии будут следовать за ними. По его словам, сейчас ВСУ занимаются поиском места, где смогут «зацепиться войсками прикрытия».

Перед главными силами пойдут авангарды. Вот, где они начнут наращивать усилия, и где мы первыми увидим применение подразделений, не отдельных машин, а подразделений западных танков, Challenger или Leopard, значит, там и есть направление главного удара, — отметил эксперт.

По словам Клупова, сейчас на некоторых направлениях украинские войска ищут слабые места ВС РФ. Это подтверждает рост активности ВСУ, подчеркнул он. При этом войска действуют полностью по уставам НАТО, уточнил эксперт.

Клупов подчеркнул, что обнаружить западные танки, которые были переданы Киеву, сейчас тяжело. Это связано с тем, что они хорошо замаскированы и спрятаны. Из-за этого космическая и воздушная разведки России не всегда могут их отследить, добавил эксперт.

Те 250 польских танков, которые были заведены на территорию Украины и появились в один из ответственных моментов на Херсонском направлении, тоже долгое время, месяца два или три, находились в скрытом состоянии, — заключил Клупов.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявил, что ВСУ не пойдут в контрнаступление из-за недостатка в западном вооружении. По его словам, Украине так и не передали боевые самолеты. Он уточнил, что Запад предоставил Киеву только 60 танков и около 20 орудий ствольной артиллерии.