16 января 2026 в 02:27

Раскрыты последствия взрывов в нидерландском городе

Мэр нидерландского Утрехта Дейксма: город получил серьезный ущерб из-за взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Взрывы, произошедшие в нидерландском городе Утрехт, повлекли за собой значительный ущерб, заявила мэр Шарон Дейксма. По ее словам, расположенный на территории Университетского медицинского центра Утрехта специализированный госпиталь, предназначенный для приема пострадавших при катастрофах и ЧС, начал работу, но точное число раненых пока неизвестно, передает телеканал NPO 1.

Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока. И мы организуем для них убежище, — сказала мэр.

Ранее мощный взрыв прогремел в центре города Утрехт в Нидерландах, после него последовал сильный пожар. В СМИ уточнили, что как минимум один человек получил ранения. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли несколько центральных городских улиц.

До этого сообщалось, что пожар на курорте Кран-Монтана привел к гибели нескольких десятков человек, не менее 100 были ранены. По предварительным данным, возгорание в баре Constellation началось в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения. Власти Швейцарии исключили версию теракта, приоритетной считается версия поджога.

