Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выехал на фронт по личной просьбе украинского главы Владимира Зеленского, сообщил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По информации парламентария, Ермак находится в расположении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, командиры отказываются принимать его к себе на службу.

Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления «країною мрії» (страной мечты. — NEWS.ru), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра. Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, — написал Дубинский.

Депутат отметил, что конкретного места службы у экс-чиновника пока нет, а его отъезд связан с попыткой избежать антикоррупционного расследования. По версии Дубинского, Ермак пытается «пересидеть турбулентность» в зоне, куда следователи не могут прибыть с обысками и повестками.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также выразила мнение, что Ермак мог заявить об уходе на фронт во избежание уголовной ответственности. Она напомнила о ситуации с бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, который пошел служить во время судебного разбирательства, где был фигурантом. При этом депутат напомнила, что добровольную мобилизацию Насирова отменили из-за общественного резонанса.