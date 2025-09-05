Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка Bild: напавший с ножом на учительницу в Эссене оказался 17-летним албанцем

Напавший с ножом на учительницу в колледже Эссена оказался 17-летним косовским албанцем, сообщает Bild. По данным полиции, он действовал в одиночку, и опасности для жителей города больше нет.

Нападавшим оказался 17-летний косовский албанец <…> Он является учеником профессионального колледжа. Пока неясно, был ли он на уроке или ворвался в класс, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что в немецком Эссене школьник напал на учительницу с ножом и сбежал. Женщина получила ранение в живот, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители Эссена порекомендовали жителям избегать района, где произошло нападение. Учебное заведение находится в образовательном парке в северной части города, рядом с ним расположены другие школы.

До этого в Архангельской области возбудили уголовное дело после убийства подростка в Мирном. По данным следователей, 15-летний школьник в ходе конфликта ударил сверстника ножом. Раненого спасти не удалось. Задержанный признал вину и дал показания следователям. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.