https://static.news.ru/photo/db170a32-46b2-11ea-8c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне полицейские оцепили часть квартала Сохо после обнаружения снаряда времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает Скотленд-ярд. По его данным, снаряд был найден недалеко от отеля «Сохо». Ряд улиц перекрыт. Посетители пабов, баров, ресторанов, кафе и магазинов выведены за ограждения, передаёт телеканал Sky News.

Было сообщено о предполагаемом снаряде времен Второй мировой войны, обнаруженном в Сохо на стройке поблизости от улицы Дин-стрит, — говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте обнаружения снаряда работает группа взрывотехников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сапёры Венеции обезвредили бомбу времён Второй мировой войны, которую нашли в городе 15 января. Снаряд весил 250 кг и был произведён в Соединённых Штатах.