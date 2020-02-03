В Лондоне полицейские оцепили часть квартала Сохо после обнаружения снаряда времён Второй мировой войны.
Об этом сообщает Скотленд-ярд. По его данным, снаряд был найден недалеко от отеля «Сохо». Ряд улиц перекрыт. Посетители пабов, баров, ресторанов, кафе и магазинов выведены за ограждения,
Было сообщено о предполагаемом снаряде времен Второй мировой войны, обнаруженном в Сохо на стройке поблизости от улицы Дин-стрит, — говорится в сообщении полиции.
Сейчас на месте обнаружения снаряда работает группа взрывотехников.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сапёры Венеции обезвредили бомбу времён Второй мировой войны, которую нашли в городе 15 января. Снаряд весил 250 кг и был произведён в Соединённых Штатах.
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