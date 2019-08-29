https://static.news.ru/photo/a17e3baa-ca76-11e9-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Загороднюк Фото: Андрей Загороднюк/facebook.com

Верховная рада Украины утвердила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. Его кандидатуру внёс на рассмотрение президент Владимир Зеленский.

Поддержку Загороднюку выразили 314 народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов.

Этому решению, впрочем, предшествовала курьёзная заминка. Загороднюк отлучился из зала заседаний как раз в тот момент, когда депутаты перешли к обсуждению его кандидатуры. Чтобы найти политика в стенах парламента, по предложению главы государства был в заседании был объявлен небольшой перерыв.

Руководитель Минобороны входит в так называемую президентскую квоту членов кабмина, которых представляет украинский лидер. В неё также входят министр иностранных дел и глава Службы безопасности Украины. Остальные портфели Рада распределяет по представлению премьер-министра.

На эту должность, как писал News.ru, депутаты утвердили Алексея Гончарука. Его кандидатуру также предложил Владимир Зеленский.