Прокуратура Парижа требует арестовать избивших продюсера полицейских

https://static.news.ru/photo/dc1e21fc-326d-11eb-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокурор Парижа Реми Эйтс потребовал заключить под стражу троих полицейских, обвиняемых в избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера. Об этом представитель ведомства рассказал в ходе пресс-конференции.

Арест участников избиения требуется для того, чтобы исключить сговор между ними и оградить свидетелей от возможного давления. По словам Эйтса, правоохранители признали, что допустили «неоправданное насилие» в отношении Цеклера, но отрицают обвинения в высказываниях расистского характера, передаёт ТАСС. Четвёртый участник нападения находится под судебным надзором.

Инцидент с избиением продюсера Мишеля Цеклера произошёл 21 ноября. Он гулял по улицам Парижа без маски и, увидев полицейских, поспешил скрыться в своей квартире, чтобы не получить штраф за нарушение санитарных норм. Полицейские последовали за ним, затем, по словам Цеклера, они ворвались в помещение, стали оскорблять и избивать его. Впоследствии продюсер подал жалобу на действия правоохранителей, обвинив их в оскорблениях «расового характера» и «применении чрезмерного насилия».

Как писал NEWS.ru, в Нальчике ученик пожаловался из-за плохих оценок на учителя своим знакомым. В ходе инцидента между преподавателем и двумя местными жителями 36 и 26 лет произошла потасовка. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия и ранил одного из нападавших, но был сильно избит. В настоящее время он находится в реанимации. По данному факту в УВД Нальчика возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.