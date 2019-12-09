Из-за продолжающихся забастовок работников сферы транспорта против пенсионной реформы во Франции на территории столичного региона страны Иль-де-Франс пробки 9 декабря достигли протяжённости в 500 км. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на сервис Управления дорожного движения.
Сложная ситуация в настоящий момент сложилась на столичной кольцевой дороге и на основных магистралях, которые ведут из пригородов в Париж.
Также серьёзные заторы отмечаются на автостраде, ведущей в аэропорт. При этом в самом Париже движение свободное, однако вагоны метро переполнены людьми,
Недовольство транспортных работников вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.
Как ранее писал NEWS.ru, Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.
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