https://static.news.ru/photo/3907c79e-1a62-11ea-860b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за продолжающихся забастовок работников сферы транспорта против пенсионной реформы во Франции на территории столичного региона страны Иль-де-Франс пробки 9 декабря достигли протяжённости в 500 км. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на сервис Управления дорожного движения.

Сложная ситуация в настоящий момент сложилась на столичной кольцевой дороге и на основных магистралях, которые ведут из пригородов в Париж.

Также серьёзные заторы отмечаются на автостраде, ведущей в аэропорт. При этом в самом Париже движение свободное, однако вагоны метро переполнены людьми, передаёт ТАСС.

Недовольство транспортных работников вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.