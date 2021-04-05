Осечка вакцины Pfizer привела к эффекту «Тифозной Мэри» у жителя Германии

https://static.news.ru/photo/e49f3c66-9619-11eb-8822-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Очередной коронавирусный скандал разразился в Германии. В центре внимания оказалась вакцина Pfizer, а если точнее — привитый ею медик, который, несмотря на полученную дозу, оказался инфицирован сам и заразил большое количество других врачей и пациентов.

Медработник продолжал работать в больнице, будучи уверенным в том, что совершенно безопасен. Тем более что его ПЦР-тесты дали отрицательный результат.

Такой эффект называют «Тифозная Мэри». Человек является разносчиком инфекции и заражает других людей, так как не считает себя больным.

Причину произошедшего и распространителя коронавируса искали долго. Всей подоплёки специалисты не знают до сих пор. Но они полагают, что Pfizer в данном случае не смогла нейтрализовать британский или южноафриканский штамм коронавируса, лишь ослабив течение болезни до бессимптомного уровня, передаёт MK.RU.

С медицинской точки зрения ничего удивительного в этом нет, подобное время от времени случается. Именно поэтому даже вакцинированным людям рекомендуется не отказываться от мер предосторожности и продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Сама по себе вакцинация на 100% не гарантирует, что человек вообще не заразится. Однако препараты от коронавируса имеют разную степень эффективности, соответственно, и вероятность подобного развития событий различна.

Немецкие специалисты надеются, что нынешняя «осечка» Pfizer — единичное ЧП, которое не станет тенденцией. В противном случае придётся признать, что использование этой вакцины несёт потенциально больший вред, чем отказ от неё.

Ранее, как писал NEWS.ru, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников указал на то, что Pfizer — абсолютный прорыв в медицине. Однако последствия её применения пока не очевидны. Поэтому, заявил российский медик, он не удивится, если однажды выяснится, что от этого препарата вырастают рога.