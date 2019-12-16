https://static.news.ru/photo/e46a38f6-1fe9-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haakon Michael Harriss/Impact Photos/Global Look Press

Принц Уильям во время визита в крупнейший в Великобритании центр помощи бездомным признался, что его дети по дороге в школу спрашивают о людях, спящих на улицах. Шестилетний Джордж и четырёхлетняя Шарлотта не понимают, почему бездомные не могут пойти спать к себе домой.

Всякий раз, когда мы видим кого-то, кто спит прямо на улице, я говорю об этом и указываю на это, объясняю почему, и дети очень заинтересованы этим, — рассказал герцог Кембриджский.

"It had a profound impact on me." — The Duke of Cambridge on the visits he made in his youth to the @PassageCharity with his mother Diana, Princess of Wales #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/LEsgUrbtnU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 15, 2019

Сам Уильям впервые попал в этот центр вместе с матерью, принцессой Дианой, когда ему было около 10 лет. Герцог признался, что тот визит произвёл на него глубокое впечатление — он позволил понять, что за пределами стен королевского дворца происходит жизнь. Теперь центр находится на попечительстве принца.

Как писал NEWS.ru, принц Джордж и принцесса Шарлотта посещают одно из престижнейших учебных заведений Британии — школу имени Томаса Баттерси.