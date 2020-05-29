Принц Уильям не смог выполнить домашнее задание сына-второклассника

https://static.news.ru/photo/e639ca72-a1b5-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж проходит школьную программу дистанционно. Герцог Кембриджский признался, что уже не может помочь своему сыну-второкласснику с домашней работой по математике, так как сам ничего не помнит из школьной программы.

Я обнаружил, что мало помню из школьной программы. И это меня немного пугает. Я не могу даже сделать домашние задания Джорджа по математике, — цитирует «Экспресс газета» принца Уильяма.

Как писал NEWS.ru, ранее Кейт Миддлтон рассказала, как её дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта — справляются с домашним обучением в период пандемии коронавирусной инфекции. Герцогиня Кембриджская призналась, что её старший сын завидует младшей сестре — Джордж предпочёл бы, как Шарлотта, делать сэндвичи в виде пауков, а не учиться грамоте.