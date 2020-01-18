Принц Гарри и его жена Меган Маркл перестанут использовать титулы Его и Её Высочеств и официально больше не будут считаться исполняющими обязанности членов королевской семьи.
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Эти условия оговариваются соглашением между принцем Гарри и другими членами королевской фамилии. Изменения в официальном статусе вступят в силу весной 2020 года. Сообщение дворца подчёркивает, что несмотря на отказ от привилегий, герцог и герцогиня Сассекские в своём поведении продолжат придерживаться ценностей, присущих королевской семье.
Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Великобританию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. Как сообщал NEWS.ru, это решение молодая пара приняла, не советуясь ни с принцем Чарльзом, ни с королевой. Меган Маркл вскоре после этого нашла работу в корпорации Disney в сфере озвучки.
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