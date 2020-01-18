https://static.news.ru/photo/e12c06f4-3a2b-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и его жена Меган Маркл перестанут использовать титулы Его и Её Высочеств и официально больше не будут считаться исполняющими обязанности членов королевской семьи.

Об этом сообщается в распространённом Букингемским дворцом заявлении. Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств и перестанут получать оплату за выполнение монарших обязанностей. Пара собирается вернуть в бюджет Великобритании средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Эти условия оговариваются соглашением между принцем Гарри и другими членами королевской фамилии. Изменения в официальном статусе вступят в силу весной 2020 года. Сообщение дворца подчёркивает, что несмотря на отказ от привилегий, герцог и герцогиня Сассекские в своём поведении продолжат придерживаться ценностей, присущих королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Великобританию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. Как сообщал NEWS.ru, это решение молодая пара приняла, не советуясь ни с принцем Чарльзом, ни с королевой. Меган Маркл вскоре после этого нашла работу в корпорации Disney в сфере озвучки.