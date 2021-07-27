Приближённый папы римского украл почти $500 млн

Итальянский кардинал Анджело Беччу предстал перед трибуналом Святого Престола по делу о мошенничестве и растратах на сумму 412 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 73-летний священнослужитель ранее являлся приближенным папы римского, однако понтифик уволил его после сведений о причастности к финансовым махинациям. По данным следователей, кардинал переправлял украденные деньги на предприятия своих братьев на Сардинии.

Помимо Беччу в мошенничестве обвинили ещё девять человек. Все они связаны с Ватиканом. Подозреваемые отрицают свою вину. Им грозят крупные денежные штрафы и тюремное заключение. Судебный процесс по этому делу может длиться несколько месяцев.

Ранее члены Верховного суда Австралии единогласно отменили приговор бывшему казначею Ватикана Джорджу Пеллу, признанному виновным в пяти случаях сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками. Имя кардинала уберут из австралийского реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Сам Пелл заявил, что не хочет, чтобы оправдательный приговор усилил чьи-то боль и горечь.