https://static.news.ru/photo/a07eeb02-56e2-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский лидер Анджей Дуда может проиграть президентские выборы, проведение которых запланировано на май 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Согласно исследованию, в первом туре выборов ни одному из кандидатов на пост главы государства не удалось бы набрать более 50% голосов. Хотя действующий президент, вероятно, возглавил бы гонку, поскольку его готовы поддержать свыше 40% избирателей.

В тройку лидеров также вошли бы представитель крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньска и лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

По данным социологов, если во втором туре оппонентом Дуды будет Кидава-Блоньска, у него есть шансы выиграть выборы. В случае выхода во второй тур Косиняка-Камыша, он может одержать победу на действующим президентом с перевесом в 2% голосов, сообщает радиостанция RMF,

Ранее NEWS.ru писал, что жители Польши назвали лучшего президента истории Третьей Речи Посполитой. Им стал Александр Квасьневский, за которого проголосовали 37,6% опрошенных. За Дуду высказались 24% респондентов.