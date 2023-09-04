Премьер Грузии оценил решение об импичменте президенту страны Гарибашвили: решение об импичменте Зурабишвили является справедливым

Фото: Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Решение об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили является справедливым, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании 4 сентября. По его словам, которые приводит РИА Новости, она демонстративно нарушила закон, проигнорировав запреты на зарубежные визиты.

Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым, — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что месяц назад он лично направил Зурабишвили отказы на зарубежные поездки, которые, в первую очередь, были связаны с ее выступлением в парламенте, где она раскритиковала правительство за невыполнение европейских рекомендаций для вступления в ЕС. Тогда она также заявила, что Грузия не стала кандидатам на вступление, потому что не заслуживает этого.

Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее визита в Европу. Глава партии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга подчеркнул, что президент посетила Европу без получения соответствующего разрешения от правительства страны.