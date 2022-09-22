Премьер Эстонии предупредила жителей о проблемах с электроснабжением

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением, если Россия отключит прибалтийские республики от своей энергосистемы. Об этом она сообщила в ходе выступления по эстонскому телевидению.

Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть, — сказала Каллас.

Эстонский премьер отметила, что к возможным отключениям электроэнергии должны быть готовы все, начиная от госучреждений и компаний до каждого отдельного человека. Каллас в этой связи призвала всех «подумать», как справиться с отключениям электроэнергии.

Ранее издание Bild am Sonntag со ссылкой на результаты исследования института INSA сообщило, что более половины жителей Германии — 59% — опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию и газ. Сложности при этом могут возникнуть у городских коммунально-бытовых служб.