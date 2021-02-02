Председатель ОБСЕ отреагировала на приговор Навальному

Глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линд призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
Она заявила, что обсудит с европейскими коллегами решение российского суда в отношении политика.
Алексея Навального следует отпустить, а не сажать в тюрьму. Оппозиция в России не должна заглушаться. Россия в рамках международных обязательств должна уважать права человека. Как и на сегодняшнем заседании, шведские дипломаты продолжат наблюдать. Обсужу реакцию с партнёрами в ЕС, — написала Линде на своей странице в Twitter.
Alexey @navalny should be released, not jailed. Opposition in #Russia shall not be silenced. Russia is bound by international obligations to respect human rights. Just like during todayâs trial, Swedish diplomats will continue to monitor. Will discuss response with EU partners.
Ранее в Москве прошли переговоры Линде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы Линде подняла тему отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, а также применения чрезмерного насилия со стороны силовиков при разгоне протестных акций в российских городах.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доменик Рааб.