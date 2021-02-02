Председатель ОБСЕ отреагировала на приговор Навальному

https://static.news.ru/photo/1503a4b2-6593-11eb-b5da-96000091f725_660.jpg Анн Линд Фото: mid.ru

Глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линд призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Она заявила, что обсудит с европейскими коллегами решение российского суда в отношении политика.

Алексея Навального следует отпустить, а не сажать в тюрьму. Оппозиция в России не должна заглушаться. Россия в рамках международных обязательств должна уважать права человека. Как и на сегодняшнем заседании, шведские дипломаты продолжат наблюдать. Обсужу реакцию с партнёрами в ЕС, — написала Линде на своей странице в Twitter.

Alexey @navalny should be released, not jailed. Opposition in #Russia shall not be silenced. Russia is bound by international obligations to respect human rights. Just like during todayâs trial, Swedish diplomats will continue to monitor. Will discuss response with EU partners. — Ann Linde (@AnnLinde) February 2, 2021

Ранее в Москве прошли переговоры Линде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы Линде подняла тему отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, а также применения чрезмерного насилия со стороны силовиков при разгоне протестных акций в российских городах.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доменик Рааб.