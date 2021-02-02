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Европа

Председатель ОБСЕ отреагировала на приговор Навальному

23:01, 02 февраля 2021 61
Анн Линд Анн Линд Фото: mid.ru

Глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линд призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Она заявила, что обсудит с европейскими коллегами решение российского суда в отношении политика.

Алексея Навального следует отпустить, а не сажать в тюрьму. Оппозиция в России не должна заглушаться. Россия в рамках международных обязательств должна уважать права человека. Как и на сегодняшнем заседании, шведские дипломаты продолжат наблюдать. Обсужу реакцию с партнёрами в ЕС, — написала Линде на своей странице в Twitter.

Ранее в Москве прошли переговоры Линде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы Линде подняла тему отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, а также применения чрезмерного насилия со стороны силовиков при разгоне протестных акций в российских городах.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы западных политиков освободить Навального являются «отрывом от реальности и ангажированностью». С такими призывами к российским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доменик Рааб.

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