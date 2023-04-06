Правительство вступившей в НАТО Финляндии уйдет в отставку Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Марин уйдет в отставку 6 апреля

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин попросит президента страны Саули Ниинистё об отставке. Об этом сообщили в канцелярии главы государства. Предполагается, что прошение поступит в четверг, 6 апреля.

Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля, — говорится в сообщении.

Отставка кабинета министров традиционно происходит в Финляндии после выборов в парламент. Правительство Марин, 76-е по счету, будет выполнять свои технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина. Предположительно, это должно случиться до середины лета.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых стран-членов хранятся в Соединенных Штатах Америки.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой шаг не укрепляет стабильность и безопасность в Европе. По его словам, это создает для РФ дополнительную угрозу. Москва примет меры для ребалансировки системы безопасности, отметил он.