В Кремле оценили вступление Финляндии в НАТО Песков: вступление Финляндии в НАТО не укрепляет стабильность и безопасность в Европе

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Вступление Финляндии в НАТО не укрепляет стабильность и безопасность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, этот шаг создает для РФ дополнительную угрозу. Москва примет меры для ребалансировки системы безопасности, отметил он.

Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на Европейском континенте, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас не может назвать конкретные шаги, которые намерена предпринять Москва.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых стран-членов хранятся в Соединенных Штатах Америки.

Российские дипломаты обратили внимание на то, что линия соприкосновения НАТО с границами РФ увеличилась более чем вдвое, что кардинально изменило ситуацию в регионе. Как отметили в МИД РФ, ранее Финляндия осознанно выбирала «военное неприсоединение», но теперь «окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности».

В этой связи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких препятствий для вступления Швеции в НАТО. Две страны подали заявки в Альянс весной 2022 года после начала СВО России на Украине.

Вступлению Швеции в НАТО активно препятствует Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана осуждает Стокгольм за недостаточную реакцию на выступления противников турецких властей в Швеции.