Правда ли, что летчика-перебежчика Кузьминова убили в Испании? Что известно

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Испанское СМИ со ссылкой на «собственные источники» сообщило о гибели российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Правда ли, что его убили, почему его должны были ликвидировать?

Что сделал летчик Максим Кузьминов

Максим Кузьминов угнал российский вертолет 9 августа 2023 года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Главное разведывательное управление Минобороны Украины вскоре заявило, что пойти на этот поступок Кузьминова убедила военная разведка. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться».

Минобороны РФ официально информацию не комментировало.

Отец Кузьминова обвинил в произошедшем мать летчика-перебежчика: по его словам, она «так воспитала [сына], что главное — это деньги». На пресс-конференции, которую перебежчик дал после угона, Кузьминов рассказал, что получил от украинской стороны $500 тыс. Его действия в ГУР назвали «спецоперация „Синица“».

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Кто обещал ликвидировать перебежчика Кузьминова

Родственники сослуживцев, убитых перебежчиком при побеге на Украину, пожелали Максиму Кузьминову смерти — вдова Турсунова в беседе с RT пожелала ему «мучиться, как мучаемся мы», и выразила надежду, что его «найдут и убьют».

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что так и будет: сроки, по его словам, предугадать невозможно, однако перебежчика гарантированно устранят за предательство.

«Это может случиться сегодня, может завтра. Может через пять, десять лет, может через десятилетия. Но его по-любому могут достать. И скорее всего, достанут», — объявил Суконкин.

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с MK.RU предполагал, что Кузьминова в итоге могут ликвидировать украинские спецслужбы, когда он перестанет быть им нужен.

«Как личность и как специалист он не представляет никакой интеллектуальной или военной ценности. Поэтому не факт, что ему заплатят обещанные деньги и оставят спокойно жить в Незалежной, не исключено, что сами украинцы его просто где-то грохнут, чтобы ничего не платить», — заявил Михайлов.

Кто сообщил об убийстве в Испании

13 февраля 2024 года стало известно об убийстве в небольшом испанском городе Ла-Вильяхойоса: изначально думали, что мужчину переехал автомобиль, однако на теле были обнаружены пулевые отверстия. Как сообщила испанская газета La Vanguardia, мужчину, который работал в гараже, никто из местных не знал; известно, что у него было гражданство Украины. Вскоре в соседнем городе Эль-Кампело был обнаружен сгоревший автомобиль: предположительно, тот самый, из которого расстреляли неизвестного. Убитому было 33 года. Следствие по делу передали Гражданской гвардии Испании.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

19 февраля новостное агентство Eureka News на своей странице в соцсети X (Twitter) сообщило, что убитый в Ла-Вильяхойоса был Максимом Кузьминовым. Эту информацию якобы рассказал источник в Гражданской гвардии, который сообщил, что у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни», — рассказали полиции соседи убитого.

Тот же источник предположил, что Максима Кузьминова могли ликвидировать спецслужбы Украины.

Издание «Осторожно, новости» указало на нестыковки в этой версии: известно, что убитому было 33 года, в то время как Кузьминову 28 лет. С личностью пилота-перебежчика убийство связал единственный неофициальный и анонимный источник, а у издания Eureka News, сообщившего эту версию, нет даже собственного сайта и оно анонимно публикуется через X (Twitter).

Сообщения об убийстве Кузьминова не подтверждают в Гражданской гвардии Испании. Однако правоохранители расследуют инцидент.

Кто подтвердил ликвидацию Кузьминова

Вскоре информацию о ликвидации Кузьминова подтвердили в ГУР Минобороны Украины. Официальный представитель ГУР Андрей Юсов заявил «РБК-Украина», что Кузьминов действительно мертв.

Источник «Украинской правды» сообщил, что разведке на текущий момент известно немного.

«Он же решил переехать в Испанию, вместо того чтобы быть здесь, на Украине. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, нашли застреленным», — рассказал источник ГУР.

Фото: Социальные сети Максим Кузьминов

В украинской военной разведке обвиняют в случившемся российскую сторону. Подтверждений этому, как и факта смерти Кузьминова, до сих пор нет.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале также сообщила о ликвидации Кузьминова.

«[Человека, который угнал на Украину] наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором», — написала она.

Как отреагировали с Госдуме на сообщения о смерти Кузьминова

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru предположил, что в ситуации с Кузьминовым имел место недостаток патриотического воспитания.

«Предателей вообще никто не любит. Если он один раз предал свою страну, то после может предать и другую. Это понимают. Собаке — собачья смерть. Мы можем только сожалеть, что у нас есть такие предатели на фоне той серьезной войны, которая объявлена Западом русскому миру», — заявил Соболев.

Читайте также:

Что известно о вертолетчике Кузьминове: биография угнавшего Ми-8 на Украину

Побег действующего летчика ВСУ в РФ: какой самолет угнал, где он сейчас

Летчик-дезертир: кто такой Виктор Беленко, угнавший МиГ-25 на Запад