Пожилая итальянка заразилась коронавирусом в четвёртый раз

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Пожилая жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, за период пандемии успела трижды заразиться коронавирусом. Впрочем, несмотря на это, женщина чувствует себя хорошо.

В июле ей исполнился 101 год, передаёт РИА Новости.

В первый раз заболевание у старушки выявили в феврале, когда эпидемия в стране только набирала обороты. Основные очаги заражения тогда были зафиксированы именно в Ломбардии. Впрочем, у женщины фактически не было температуры, дышала она самостоятельно — так легко, по словам медиков, пациенты в возрасте заболевание переносят редко.

Два месяца назад Орсингер сделали новый тест на коронавирус, он опять дал положительный результат.

В сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна коронавируса, бабушка опять оказалась на больничной койке. На этот раз у неё всё-таки появилась небольшая температура, однако в целом болезнь опять прошла в лёгкой форме. Уже через 18 дней пожилую итальянку выписали, и она вернулась в дом для престарелых, где живет уже шесть лет.

По словам одной из дочерей старушки, на прошлой неделе в ходе общей проверки на коронавирус тест в очередной раз дал положительный результат. При этом, в отличие от предыдущих случаев, она оказалась единственной инфицированной. Впрочем, у неё нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо и даже не потеряла аппетит.

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье в июле 1919 года. Несмотря на то, что она появилась на свет в разгар пандемии испанского гриппа, она не заболела. На долю женщины выпало немало других испытаний, особенно в годы Второй мировой войны. В те годы она вышла замуж, позже родила шестерых малышей, приняв и двоих детей мужа от первого брака. В течение всей жизни Мария Орсингер отличалась отменным здоровьем. По словам ее детей, лучшим лекарством их мама всегда считала труд. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.

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