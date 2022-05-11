Посол ЛНР обвинил Кравчука в причастности к «катастрофе» на Украине Посол ЛНР Мирошник: Кравчук был одним из соавторов «катастрофе», сложившейся на Украине

Леонид Кравчук / Фото Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук являлся одним из тех, кто привел Украину к её нынешнему состоянию. Об этом в своём Telegram-канале написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни,

Кравчук был и оставался до последнего политическим флюгером, искусно ловившим направление политического ветра. Он один из соавторов проекта «Украина», кровавые плоды которого мы сейчас и пожинаем, — написал Мирошник.

Он также напомнил, что Кравчук принимал участие и в минском переговорном процессе, где сыграл, по мнению Мирошника, «очень неблаговидную роль в блокировании и забалтывании мирных договорённостей».

Свой взнос и в развал СССР, и в распродажу Украины, и даже в срыв попыток урегулирования конфликта Кравчук внес. <...>За собой он оставляет украинскую землю в огне и в руинах, — резюмировал представитель ЛНР.

О смерти бывшего президента Украины сообщило агентство «Украинские новости». Чуть позже эту информацию подтвердила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

24 августа 1991 года Верховный совет республики под председательством Крачвука принял Акт провозглашения независимости Украины. В деккабре 1991 года прошли первые выборы президента страны. Кравчук набрал более 60% голосов. В должности президента пребывал с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет ушёл из жизни другой участник Беловежских соглашений, первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Политик попал в реанимацию после того, как заразился «омикрон»-штаммом COVID-19.