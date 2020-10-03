Посол ЕС не ждёт открытия границ с Россией в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/2dae40e4-0562-11eb-9c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях роста заражаемости коронавирусом во всём мире пока рано говорить об открытии границ стран Евросоюза для россиян, считает посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС, — цитирует его РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что в Европейском союзе обновляют оценки ситуации с коронавирусом в мире и перспективы открытия границ с отдельными странам каждые две недели.

Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября, — добавил посол.

Границы большинства стран были закрыты в первой половине 2020 года в качестве мер по предотвращению распространения COVID-19. Сейчас отдельные страны возобновляют авиасообщения по некоторым направлениям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 по 30 сентября более 500 тыс. российских туристов посетили турецкую Анталью после того, как Россия и Турция возобновили авиасообщение летом 2020 года.