После демонстрации в Варшаве полиция задержала 48 ЛГБТ-активистов

https://static.news.ru/photo/2198b616-d972-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beata Siewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Варшавы задержала 48 представителей ЛГБТ-движения, учувствовавших в демонстрации в пятницу, 7 августа, которая перетекла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Демонстрация прошла в центре польской столицы после того, как суд принял решение о двухмесячном аресте одного из активистов ЛГБТ-движения Михала Ш. (по польским законам фамилия не называется).

В связи с вчерашним инцидентом задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться с участием адвокатов. Они будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины, — сообщила варшавская полиция.

Называющий себя Малгожатой Ш. Михал Ш. подозревается в хулиганстве, совершённом 27 июля в Варшаве. Как утверждает прокуратура, во время нелегальной демонстрации он напал на деятеля фонда Pro Life, отстаивающего консервативные ценности и выступающего против абортов.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге был найден мёртвым 22-летний ЛГБТ-блогер. Правоохранители считают, что мужчину могли задушить. Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города.