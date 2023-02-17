Порошенко призвал Украину пожертвовать доходами от российской «Дружбы»

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пётр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба» и запретить танкерные перевозки российских грузов через Суэцкий канал, чтобы усилить давление на Москву. В беседе с Newsweek Порошенко заявил, что украинская экономика «готова принять потери» от блокировки «Дружбы». Также он призвал иностранные государства пресечь деятельность мифического танкерного флота, якобы перевозящего российскую нефть, ограничить экспорт СПГ и поставлять Киеву больше оружия.

Необходимо также закрыть южную ветку нефтепровода «Дружба», имеющего огромное значение для Москвы. <...> Суэцкий канал также должен быть закрыт для российских грузов. Это добавит еще от трех до четырех недель для того, чтобы танкер добрался из западных портов России до Индии и Китая, крупных потребителей российских нефти и газа, — сказал Порошенко.

Бывший украинский лидер указал, что чем длиннее будут маршруты, по которым Россия поставляет энергоресурсы, тем большие потери она будет нести.

Порошенко сказал, что если все его идеи включат в следующие пакеты санкций ЕС, то они «значительно повлияют» на РФ к концу третьего квартала 2023 года.

Ранее Порошенко уже неоднократно призывал Запад заблокировать трубопровод «Дружбу», по которому в Европу поставляется российская нефть. Так, в мае 2022 года он заявил, что «не было бы большего признака единства и солидарности», чем перекрытие этой трубы, которую Порошенко назвал «символом российского империализма».