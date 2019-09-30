https://static.news.ru/photo/c60055d8-e369-11e9-abd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nain Portekoi/twitter.com

Поведение некоторых людей, пришедших 29 сентября в Дом инвалидов в Париже на прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, шокировало общественность.

Пользователи Twitter обратили внимание на тех, кто делал селфи и обычные фотографии у гроба с телом политика, сообщает BFM TV .

Люди пришли в Дом инвалидов для селфи с гробом. Жутко, — написал один из юзеров.

Des milliers de français font la queue aux #invalides pour vois le cercueil de Jacques #Chirac . Mais si on ne compte pas ceux qui sont juste venus faire une photo ou un selfie en fait ils sont à peine vingt. pic.twitter.com/WkrJjy2Ej6 — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) September 29, 2019

Почему это не запрещено? Будут ли они так поступать в случае, если в гробу будет лежать любимый человек? Меня тошнит, — прокомментировала фотографии другая пользовательница.

Жак Ширак скончался утром 26 сентября у себя дома в окружении близких. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Здоровье политика резко ухудшилось в 2016 году после смерти его старшей дочери Лоран. В последнее время бывший французский лидер редко появлялся на публике.

Похороны Ширака состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь. Их посетят руководители трёх десятков государств. В Париж для участия в церемонии прощания прилетел и президент России Владимир Путин, писал News.ru.