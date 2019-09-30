Поведение некоторых людей, пришедших 29 сентября в Дом инвалидов в Париже на прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, шокировало общественность.
Пользователи Twitter обратили внимание на тех, кто делал селфи и обычные фотографии у гроба с телом политика, сообщает BFM TV.
Люди пришли в Дом инвалидов для селфи с гробом. Жутко, — написал один из юзеров.
Des milliers de français font la queue aux #invalides pour vois le cercueil de Jacques #Chirac. Mais si on ne compte pas ceux qui sont juste venus faire une photo ou un selfie en fait ils sont à peine vingt. pic.twitter.com/WkrJjy2Ej6
Почему это не запрещено? Будут ли они так поступать в случае, если в гробу будет лежать любимый человек? Меня тошнит, — прокомментировала фотографии другая пользовательница.
Жак Ширак скончался утром 26 сентября у себя дома в окружении близких. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Здоровье политика резко ухудшилось в 2016 году после смерти его старшей дочери Лоран. В последнее время бывший французский лидер редко появлялся на публике.