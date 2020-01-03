https://static.news.ru/photo/465684ca-2e1d-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pern.pl

Компания PERN, которая управляет польским участком нефтепровода «Дружба», сообщила о поставках топлива без перебоев.

Об этом в организации рассказали журналистам Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня. Запасы нефтяного сырья позволят сохранить работы на технологически приемлемом уровне до середины января.