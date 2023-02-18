Польский генерал призвал отправить ВСУ современное оружие вместо барахла Польский генерал Скшипчак призвал Варшаву передать Киеву современное оружие из воинских частей

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Польше следует передать Украине оружие из воинских частей, а не отправлять «барахло» со складов, заявил бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, слова которого приводит Rzeczpospolita. По его мнению, именно такой подход Варшавы к поставкам военной помощи Киеву позволит справиться с «количественным преимуществом» РФ.

Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество, — заявил Скшипчак.

Генерал считает, что Украина не сможет рассчитывать на победу в конфликте, если ей будут поставлять технику «из чулана», наподобие танков Leopard.

Скшипчак объясняет свою позицию тем, что российская армия в настоящее время занята в спецоперации на Украине, поэтому не угрожает странам НАТО. Следовательно, считает генерал, Польша может не бояться «разоружаться» и помогать Украине, пока время играет в ее пользу и силы РФ не начали наступление.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Соединенное Королевство, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали 520 млн фунтов стерлингов ($630 млн) в международный фонд на оказание помощи Украине. По информации ведомства, средства должны пойти на поставки беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты.