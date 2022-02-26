Польша выступила за принятие Украины в ЕС в экспресс-режиме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти выступили с предложением принять Украину в состав ЕС в экспресс-режиме, написал политик в Twitter. Дуда отметил, что подобная мера должна позволить Киеву получить доступ к европейским денежным средствам.

Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве, — написал Дуда.

Ряд европейских стран ранее объявили о закрытии воздушного пространства с Россией на фоне ситуации на Украине.

Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил источник, близкий к одной из компаний. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс также заявил, что прибалтийское государство закрывает воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний.

До этого авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков.